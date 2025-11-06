Новой "Мисс Земля" стала модель из Чехии Натали Пушкинова

От девушки ожидают активного участия в общественных проектах по борьбе с изменением климата, сообщила пресс-служба проходящего в Маниле международного конкурса красоты

Редакция сайта ТАСС

Натали Пушкинова © AP Photo/ Aaron Favila

БАНГКОК, 6 ноября. /ТАСС/. Модель из Чехии Натали Пушкинова стала новой "Мисс Земля" (Miss Earth). Об этом пресс-служба проходящего в Маниле международного конкурса красоты сообщила в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Пропорции тела победительницы конкурса - 79/62/94 см. Ее рост 178 см. Пушкинова, 21-летняя студентка из Праги, стала второй представительницей Чехии, на голову которой решением жюри была возложена корона конкурса "Мисс Земля".

От Пушкиновой ожидают активного участия в общественных проектах по борьбе с изменением климата, проходящими под лозунгом "Красавицы за доброе дело".