В Москве в ходе рейда "Нетрезвый водитель" выявили более 310 пьяных нарушителей

Также задержали трех водителей по признакам преступления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции в ходе рейда, который прошел со 2 по 4 ноября, выявили более 310 пьяных водителей. Об этом сообщили в ГАИ Москвы.

"По итогам мероприятия, прошедшего со 2 по 4 ноября, пресечено более 310 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, в числе которых 104 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, 210 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГАИ добавили, что три водителя задержаны по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а вместо этого воспользоваться услугами такси или общественным транспортом.