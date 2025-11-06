Свыше 600 команд зарегистрировались на Кубок России по кибербезопасности

Финал соревнований пройдет с 5 по 7 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Крупнейшее всероссийское молодежное соревнование по кибербезопасности - IX Кубок CTF России соберет 663 команды из 75 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Зарегистрировалось рекордное количество участников: суммарно 663 команды из 75 субъектов РФ. Традиционно большинство участников - российские школьники, студенты вузов и колледжей, однако в этом году к борьбе присоединились и корпоративные команды молодых специалистов по кибербезопасности в возрасте до 27 лет", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в отборочном этапе турнира приняли участие команды из всех федеральных округов страны. В финал прошли по 10 команд в каждом зачете - школьном, академическом и смешанном. Среди финалистов представлены Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Пермский и Краснодарский края, Новосибирская, Самарская, Тульская, Свердловская, Московская, Омская области, ДНР, Оренбургская область и Республика Мордовия.

"Ежегодно Кубок CTF России объединяет талантливых ребят, которые с ранних лет выбирают путь в информационную безопасность. Мы видим, как растет их уровень владения языками программирования, поиска уязвимостей и защиты от кибератак. В этом году задания стали сложнее, к турниру подключились команды из бизнеса, и в финале нас ждет действительно жаркая борьба за флаги", - приводятся в сообщении слова главы АРСИБ и организатора Кубка CTF России Виктора Минина.

Особенностью этого года стало то, что 458 команд показали ненулевые результаты при выполнении заданий, что более чем вдвое превышает показатели предыдущих лет, когда таких команд, как правило, было не более двухсот. Также, по данным организаторов, во время отборочного этапа инфраструктура кибертурнира подверглась массированной DDoS-атаке с пиковой нагрузкой до 13 млн RPS. После восстановления систем, на которое потребовалось около 10 часов, организаторы добавили игровое время и обеспечили равные условия для всех участников.

Финал соревнований пройдет с 5 по 7 декабря, где 30 лучших команд разыграют Кубок и призовой фонд в 750 тыс. рублей. Мероприятие традиционно поддерживают Минцифры РФ, Агентство стратегических инициатив и другие организации. ТАСС - генеральный информационный партнер.