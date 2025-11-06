Комитеты СФ 11 ноября рассмотрят кандидатуры на должности прокуроров

Их представил президент Владимир Путин

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас сообщил, что комитеты палаты парламента рассмотрят 11 ноября кандидатуры на должности прокуроров ряда субъектов РФ.

"11 ноября 2025 года на совместном заседании комитетов Совета Федерации будут рассмотрены представленные президентом РФ [Владимиром] Путиным для проведения консультаций кандидатуры: [Евгения] Ботвинкина - для назначения на должность прокурора Республики Тыва; <...> [Дениса] Попова - для назначения на должность прокурора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Также будут рассмотрены кандидатуры Романа Деринга для назначения на должность Уральского транспортного прокурора и Валерия Войнова для назначения на должность прокурора Воронежской области.

Попов покинул должность прокурора Москвы 5 сентября 2024 года.