ВЦИОМ: более 70% москвичей положительно оценили новогоднее оформление города

Жители столицы отметили современность, технологичность украшений и их оригинальность

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 70% москвичей считают, что новогоднее оформление столицы улучшилось за последние годы. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.

"Оценка москвичей свидетельствует о высокой динамике восприятия праздничного оформления города: 71% считает, что новогоднее оформление улучшилось за последние годы. Горожане воспринимают праздничное оформление столицы как современное, динамичное и эмоционально насыщенное, а нынешняя концепция описывается как вдохновляющая, разнообразная и соответствующая духу города", - говорится в исследовании.

Жители столицы отметили современность и технологичность украшений (к первому склонились 82% опрошенных, во второму - 74%) и их оригинальность (70% участников опроса).

Большинство участников опроса выразили уверенность, что новогоднее оформление делает столицу более привлекательной для туристов (89%).

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" провели в 2025 году. В нем приняли участие 2 400 москвичей в возрасте от 18 лет.