В Москве продолжается рост доли вирусов гриппа

Отмечается, что в структуре ОРВИ преобладает риновирус

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Увеличение доли вирусов гриппа продолжается в Москве. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ сохраняется на сезонном уровне, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу остается на сезонном уровне, однако отмечается увеличение доли вирусов гриппа. По состоянию на 44-ю неделю 2025 года (с 27 октября по 2 ноября) эпидемические пороги в столице не превышены. Показатели заболеваемости снизились по сравнению с прошлой неделей среди совокупного населения и во всех возрастных группах", - говорится в публикации на сайте.

Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.