Участник "Времени героев" стал замгендиректора Корпоративной академии Роскосмоса

Евгений Мишин рассказал, что на новой должности он будет заниматься подготовкой и развитием кадров для ракетно-космической отрасли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Участник программы "Время героев", кавалер двух орденов Мужества Евгений Мишин назначен на должность заместителя генерального директора Корпоративной академии Роскосмоса. Об этом сообщается на сайте программы.

"Кавалер двух орденов Мужества, участник президентской программы "Время героев" Евгений Мишин назначен заместителем генерального директора Корпоративной академии Роскосмоса", - говорится в сообщении.

Рассказывая об обучении на программе, Мишин, чьи слова приводятся в сообщении, обратил внимание на то, что это стало настоящим погружением в работу органов государственной власти.

Участник программы рассказал, что на новой должности он будет заниматься подготовкой и развитием кадров для ракетно-космической отрасли. "Мои основные задачи: создание программ обучения для инженеров предприятий корпорации, организация стажировок студентов профильных вузов на реальных отраслевых проектах, формирование кадрового резерва руководителей и выстраивание системы непрерывного образования с использованием современных технологий - симуляторов и онлайн платформ", - поделился он.

Наставником Мишина стал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Комментируя назначение подопечного, он отметил, что все участники программы - настоящие патриоты своей страны, показавшие преданность и любовь к Родине на передовой. "Они - подлинная, настоящая элита России. Такие надежные, проверенные не словом, а делом люди нужны стране - они станут костяком государственной и муниципальной власти, войдут в структуры госкомпаний", - подчеркнул он.

Ранее более 60 участников программы "Время героев" заняли новые должности.