На курорте "Роза Хутор" в Сочи загрузка отелей увеличилась на 5% в летнем сезоне

За это время курорт посетили свыше 1 033 187 гостей

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 млн человек посетили горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи в летнем сезоне 2025 года, который продлился с 29 апреля по 4 ноября. При этом загрузка отелей выросла на 5% в сравнении с прошлогодними показателями, сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

"За это время "Роза Хутор" посетили свыше 1 033 187 гостей. Загрузка отелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5%, превысив 75%", - сказали в пресс-службе.

По данным администрации курорта, число бронирований через сайты гостиниц и сайт курорта в этом сезоне увеличилось на 25%, через онлайн-турагентства - на 10%.

Зимний сезон на курорте стартует 1 декабря для пеших прогулок в горах, катание на лыжах и сноубордах там планируют запустить с 19 декабря: трассы откроют, если позволят погодные условия.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.