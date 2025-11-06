В Волгограде начали восстанавливать поврежденные из-за атаки ВСУ многоэтажки

Дома уже подключены ко всем ресурсам, включая отопление

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Коммунальные службы и управляющие компании (УК) приступили к восстановительным работам стены многоквартирного дома, а также стекол и оконных блоков в многоэтажных жилых домах по улице Гаря Хохолова в Волгограде, поврежденных минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгограда.

Читайте также

Погибший в Волгоградской области и 75 БПЛА. Последствия атаки на регионы России

В сообщении говорится, что "по итогам совещания, которое сегодня утром провел глава Волгограда Владимир Марченко", приняли решение провести оперативные работы по восстановлению оконных блоков и стекол в жилых домах и участка стены МКД по улице Гаря Хохолова, которые были повреждены ночью в результате отражения атаки БПЛА. В жилых домах проводятся замеры для составления общего реестра объектов, подлежащих восстановлению, с участием коммунальных служб и УК.

Уточняется, что дома уже подключены ко всем ресурсам, включая отопление.

Ранее со ссылкой на Минобороны сообщалось, что дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, 49 БПЛА сбили над Волгоградской областью.

В результате атаки в Волгоградской области погиб мужчина, повреждения получили несколько домов, сообщил губернатор области Андрей Бочаров. Он уточнил, что из-за падения обломков БПЛА возник пожар на территории промзоны в Красноармейском районе Волгограда. Пожарные службы приступили к тушению. Также в ряде районов города фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств. Губернатор поручил организовать пункт временного размещения для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.