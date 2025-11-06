Алтайский край стал одним из центров оздоровительного туризма

Регион привлекает на отдых россиян из мест со сложными климатическими условиями

Редакция сайта ТАСС

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 6 ноября. /ТАСС/. Алтайский край заслуженно считают одним из крупнейших российских центров оздоровительного и медицинского туризма, регион обладает уникальными природными ресурсами и привлекает на отдых россиян из регионов со сложными климатическими условиями. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко, приветствуя участников VIII Сибирского форума по оздоровительному и медицинскому туризму.

В 2024 году на территорию Алтайского края с туристическими целями совершили поездки порядка 2,4 млн человек, что на 3% больше, чем в 2023 году. Крупнейший оздоровительный центр региона находится в Белокурихе, где размещены 17 санаториев.

"Наш регион заслуженно считают одним из крупнейших российских центров оздоровительного и медицинского туризма. Он располагает уникальными природными ресурсами и развитой инфраструктурой. Наша гордость - знаменитый федеральный курорт Белокуриха, ежегодно принимающий около 300 тыс. гостей и предлагающий широчайший выбор лечебных процедур и реабилитационных программ", - зачитал приветствие губернатора министр экономического развития региона Евгений Дешевых.

Томенко подчеркнул, что Алтайский край выполняет особую миссию, привлекая на отдых многих россиян, включая жителей регионов со сложными климатическими условиями. "Оздоровительный туризм приобретает особую значимость в современном мире, объединяя людей разных культур и национальностей общей целью заботы о здоровье и восстановлении жизненных сил", - добавил губернатор в своем приветственном слове.

VIII Сибирский форум по оздоровительному и медицинскому туризму проходит в Белокурихе Алтайского края 6 и 7 ноября. На дискуссионных площадках участники и эксперты обсудят тенденции развития оздоровительного туризма, подходы к его продвижению и направления развития курортов нового формата. В форуме принимают более 40 экспертов и свыше 100 участников.