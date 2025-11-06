Собянин сообщил о росте на 44% доступности высокотехнологичной медицины для детей

В столице активно модернизируется и обновляется инфраструктура больниц и стационаров, закупается новейшее оборудование для быстрой и точной диагностики, щадящих операций и применения передовых методов лечения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число детей, получивших необходимое высокотехнологичное лечение в больницах Москвы в рамках профиля "педиатрия", за последний год выросло на 44%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московские медики успешно используют множество новых и уникальных разработок - от инновационных генно-инженерных и клеточных препаратов до малоинвазивных хирургических вмешательств. Все это позволяет врачам добиваться успеха в лечении даже самых тяжелых болезней. Только за последний год число детей, получивших необходимое высокотехнологичное лечение в городских больницах в рамках профиля "педиатрия", выросло на 44%", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в столице активно модернизируется и обновляется инфраструктура больниц и стационаров, закупается новейшее оборудование для быстрой и точной диагностики, щадящих операций и применения передовых методов лечения.