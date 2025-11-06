Кондрашов: ТАСС - единственное СМИ РФ, освещающее жизнь Крыма с царских времен

Только за неполный 2025 год на лентах агентства вышло 4,5 тыс. публикаций, связанных с регионом, отметил его генеральный директор

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС является единственным российским СМИ, которое непрерывно освещало события в Крыму еще с царских времен. Об этом сообщил генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов на открытии Ялтинского международного форума.

"ТАСС - единственное СМИ в России, которое беспрерывно освещает жизнь Крыма, начиная с царских времен. В нашем фотоархиве хранятся уникальные снимки членов царской семьи в Ливадийском дворце", - сказал Кондрашов.

Он отметил, что возвращение Крыма стало не просто актом исторической справедливости, а переломным событием геополитики. Крымская весна показала, что Россия не намерена мириться с однополярным миром, где чужие правила диктуются извне, подчеркнул Кондрашов.

Он добавил, что уже почти 12 лет агентство детально освещает перемены, которые происходят в Крыму. Среди них масштабная модернизация инфраструктуры, строительство культурных объектов, сотни отремонтированных и построенных с нуля детских садов, школ, больниц. По его словам, одним из ярких примеров преобразований последних лет стал музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", созданию которого были посвящены сотни публикаций ТАСС.

Только за неполный 2025 год на лентах ТАСС вышло 4,5 тыс. публикаций, связанных с Крымом, а в медиабанке ТАСС за все время было опубликовано более 67 тыс. снимков с полуострова, уточнил Кондрашов.

Ялтинский международный форум проходит в московском "Президент-отеле" 6 и 7 ноября. Центральными темами стали развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.