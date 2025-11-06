В Москве задержали двух пассажиров, зашедших в тоннель метро

Фигурантам может грозить в том числе административный арест до 15 суток

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух пассажиров, которые спустились на пути на станции "Марксистская" Калининской линии столичного метро и зашли в тоннель для того, чтобы сделать фотографии в тематические каналы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел на станции "Марксистская" Калининской линии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое мужчин спустились на пути и зашли в тоннель. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене.

"Нарушители задержаны и доставлены в отдел. При личном досмотре у них изъяты рюкзаки, в которых находились домкрат, два фотоаппарата, набор отверток и так называемая болгарка. По словам задержанных, они спустились в технологическую зону метрополитена, чтобы сделать фотографии для публикации в тематических каналах", - написала Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, в отношении фигурантов составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.17 КоАП РФ. Им может грозить в том числе административный арест до 15 суток.