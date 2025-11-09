Статья

Звездный путь. Знаковые выпускники КВН

За время своего существования КВН дал путевку в жизнь нескольким поколениям телевизионных деятелей, а также артистов, сценаристов, продюсеров и других представителей творческих профессий. В день рождения КВН ТАСС рассказывает о знаковых для клуба фигурах в каждом из десятилетий его деятельности

60-е: Леонид Якубович

Студент Московского инженерно-строительного института Леонид Якубович был первым чемпионом КВН в составе команды своего вуза. Это произошло в сезоне 1961/62. Но несмотря на это, после окончания института в 1971 году Якубович решил работать по профессии, устроившись токарем на завод имени Лихачева, а затем электромонтажником в пусконаладочное управление того же завода. И все равно Леонид Аркадьевич уже не видел свою жизнь без творчества — с конца 70-х он начал писать сценарии для популярных телепередач, а впоследствии и сам начал появляться на киноэкранах.

Леонид Якубович, 1992 год © Николай Малышев/ ТАСС

Настоящая известность пришла к Якубовичу в 1991 году, когда он взял на себя роль ведущего в передаче "Поле чудес", несмотря на отсутствие опыта выступлений на телевидении. С ноября 1991 года и по сей день он возглавляет эту программу, став ее художественным руководителем и лицом.

Про КВН Леонид Аркадьевич тоже не забыл. С 1994 по 2015 год он являлся членом жюри Высшей лиги КВН, приняв участие в 31 игре. "Я постоянный член жюри, это четверть моей жизни — не по времени, а по качеству", — говорил Якубович об игре.

80-е: Валдис Пельш

Справедливости ради, Валдис Пельш как игрок никогда не был крупнокалиберной звездой КВН. Более того, команда МГУ, за которую он выступал, провела на телевизионной сцене всего один сезон — 1987/88. Сыграла четыре игры, вышла в финал, где заняла третье место (из трех), и благополучно распалась.

Валдис Пельш, 2017 год © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Зато телевизионная карьера самого Валдиса сложилась весьма успешно: ведущий нескольких популярных (и тоже довольно долгоиграющих) телепрограмм на Первом канале ("Угадай мелодию", "Розыгрыш"), званый гость и участник различных шоу, автор ряда документальных фильмов тревел-направленности, а также актер и музыкант. Словом, настоящая телезвезда. В этом качестве он и вернулся в КВН, где стал не только членом жюри, но и одним из самых популярных героев шуток и реприз команд. А после того, как в 2022 году от дел отошел Александр Масляков, Валдис Пельш стал одним из его преемников за тумбой ведущего. С тех пор ведет музыкальные фестивали и другие спецпроекты Клуба веселых и находчивых.

90-е: "Уральские пельмени"

Наиболее распространенный формат команды КВН — это один-два харизматичных лидера на фоне второстепенных персонажей разной степени яркости. Гораздо реже встречаются команды-звезды, где на первый план может выйти любой из участников.

"Уральские пельмени", 2015 год © Пресс-служба телеканала СТС/ ТАСС

Одной из таких как раз и были "Уральские пельмени" из Екатеринбурга. Появившись в Высшей лиге КВН в середине 90-х, они стали одной из самых знаменитых команд клуба и последними чемпионами XX столетия.

Не потерялись они и в посткавээновской жизни: превратившись в целое творческое объединение, "пельмени" много лет ведут юмористическое шоу имени себя на одном из федеральных телеканалов, регулярно катаются с гастролями по стране, а по отдельности снимаются в телесериалах и различных шоу. Состав "пельменей" время от времени обновляется, но костяк, сложившийся еще в студенческие времена, остается практически неизменным.

00-е: Михаил Галустян

Один из самых знаменитых персонажей кавээновской сцены начала XXI века, которая вообще выдалась богатой на яркие личности. Играл в КВН еще в школе, а позднее в институте, откуда и был отчислен за чрезмерное увлечение творчеством, а не получением профильной специальности. Стал чемпионом клуба в 2003 году, будучи капитаном команды "Утомленные солнцем".

Михаил Галустян, 2009 год © Руслан Шамуков/ ТАСС

После КВН продолжил карьеру юмориста. Всенародную популярность получил во второй половине нулевых годов после участия в скетчкоме "Наша Russia". С тех пор выступает в качестве участника и ведущего различных телевизионных шоу, снимается в рекламе, озвучивает мультфильмы, под псевдонимом Супер Жорик несколько лет строил музыкальную карьеру.

Кроме того, снимается в кино и часто сидит в жюри КВН, где регулярно выслушивает шутки от молодых кавээнщиков относительно качества фильмов, в которых играет.

10-е: Азамат Мусагалиев

Путь Азамата Мусагалиева на ТВ — это наглядное свидетельство работы КВН в качестве социального лифта. Команда из крошечного городка Камызяк в Астраханской области не имела поддержки ни мощного учебного заведения, ни какого-либо ведомства, ни местной администрации. По собственным словам Азамата, финансово его поддержал один из дядьев, поставив условие через год увидеть племянника по телевизору.

Азамат Мусагалиев, 2024 год © Владимир Гердо/ ТАСС

В 2015 году команда, иронически названная "Сборная Камызякского края по КВН" во главе с капитаном Азаматом стала чемпионом КВН, а многие ее участники оказались востребованы в телевизионных и интернет-проектах. Сам Мусагалиев сегодня снимается в телесериалах, ведет телепередачи сразу на нескольких каналах, гастролирует с концертами "Камызяков", выпустил автобиографический онлайн-сериал, а также уже несколько лет является рекламным лицом крупного оператора связи.

Всегда: Александр Масляков

Александр Васильевич Масляков за свою многолетнюю телевизионную карьеру был ведущим и участником не только КВН, но и еще целого ряда передач. Но КВН оставался главным его призванием. Проведя первую игру в качестве ведущего в 1964 году, он вплоть до 2022 года бессменно оставался на этом посту, кроме того, много лет возглавляя Международный союз КВН и творческое объединение АМиК. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", Масляков вырастил целую плеяду телевизионных деятелей, которые сегодня во многом определяют политику развлекательного телевидения не только России, но и стран бывшего Советского Союза.

Александр Масляков, 2013 год © Михаил Климентьев/ ТАСС

В 2022 году в силу возраста (в 2021 году отметил 80-летие) и состояния здоровья постепенно уступил место на сцене ученикам, а с 2023 года окончательно отошел от дел.

8 сентября 2024 года скончался от рака легких, вызванного последствиями дважды перенесенного COVID-19.