В Саратовской области 10 ноября ожидают поставку препаратов от болезней почек

Лекарства также есть на аптечном складе, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков

САРАТОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Поставка препаратов от болезней почек в Саратовской области, где наблюдается задержка их выдачи с учетом появления новых пациентов, планируется 10 ноября. Лекарства также есть на аптечном складе, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков в ходе брифинга.

Ранее "Известия" сообщили о перебоях со своевременным лекарственным обеспечением пациентов с болезнями почек в ряде регионов РФ, в том числе в Саратовской области. Пациенты указали на проблемы с препаратами, в частности, "Парсабив", "Эральфон", "Мирцера", "Кетостерил".

"Мы говорим о пациентах с хронической почечной недостаточностью, которые находятся на преддиализных цифрах креатинина и мочевины. <…> С учетом того, что новые пациенты появляются, есть небольшая задержка с выдачей препаратов. На сегодняшний день госконтракт на поставку препаратов у нас заключен, поставка ожидается 10 ноября текущего года. Кроме того, на аптечном складе и в аптечных организациях препараты есть, за счет перераспределения все будут обеспечены лекарствами", - сказал Дудаков.

По его словам, жалоб от пациентов в связи с задержками в выдаче препаратов в министерство не поступало. Ситуация находится на контроле, подчеркнул министр.