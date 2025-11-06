В Петербурге откроют вторую очередь дата-центра в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. В Петербурге откроют вторую очередь дата-центра в 2026 году. Его характеристики будут схожими с теми, которые есть у существующего Центра обработки данных (ЦОД), сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

"Это будет вторая очередь уже имеющегося дата-центра. Он строится там же, по соседству. Его характеристики ровно те же, что и у уже существующего", - сообщили в пресс-службе.

Центр обработки данных (ЦОД) в Петербурге является одним из мощнейших в России, отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов, выступая на форуме "ИТ-Диалог".

Дата-центр общей емкостью 800 стойко-мест и мощностью 7400 кВт был запущен в 2020 году. В четырех машинных залах разместилось по 200 стоек. Общая площадь центра обработки данных (ЦОД) составляет 4 266 кв. м. Дата-центр располагается на севере Петербурга, на улице Жукова.

В Петербурге проходит международный форум "ИТ-Диалог 2025". В форуме принимают участие эксперты в сфере цифровизации исполнительных органов власти, высших учебных заведений, коммерческих организаций и некоммерческих объединений, инвесторы, а также международные делегации. В частности, эксперты обсуждают, как укрепить киберустойчивость на региональном уровне: достаточно ли у субъектов ресурсов и полномочий.