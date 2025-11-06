Открытая неделя науки БРИКС+ в Узбекистане привлекла 25 тыс. участников

В Самарканде гости отправились на экскурсию в историческую обсерваторию Улугбека, посмотрели в современные телескопы Самаркандского государственного университета и узнали все о люминесценции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Участниками мероприятий Открытой недели науки БРИКС+ (фестиваль "Наука 0+"), прошедшей в Узбекистане с 26 октября по 6 ноября, стали 25 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

"С 26 октября по 6 ноября в Республике Узбекистан прошла Открытая неделя науки БРИКС+. Мероприятия, в числе которых были лекции ученых, мастер-классы и научные шоу, охватили Ташкент, Самарканд, Бухару, Нукус и Фергану. В них приняли участие 25 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе вуза.

В Самарканде гости отправились на экскурсию в историческую обсерваторию Улугбека, посмотрели в современные телескопы Самаркандского государственного университета и узнали все о люминесценции. В Бухаре, Нукусе и Фергане состоялись лекции и научно-популярные мастер-классы.

"Сердечно благодарим гостеприимный Ташкент за великолепную организацию мероприятий Открытой недели науки БРИКС+ и фестиваля "Наука 0+" (Nauka 0+). Благодаря вкладу представителей академического и университетского сообщества Узбекистана удалось достичь главного: еще раз привлечь внимание общества к роли и значению науки в современном мире, пробудить интерес молодого поколения к исследовательской деятельности и показать те поистине безграничные возможности для самореализации, которые она открывает", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Директор Ташкентского политехнического музея Азиз Турусов в свою очередь указал на то, что мероприятие позволило показать, как наука меняет мир вокруг.

"Неоценима роль, которую играют проводимые нами совместно научные фестивали, которые у нас в Узбекистане стали традиционными. Можно было видеть, какой огромный интерес вызывает у общественности это мероприятие, и какую огромную просветительскую работу они проделывают", - добавил он.

Встречи с космонавтом, выставки и кинопоказы

Центральной площадкой недели науки выступил Ташкентский политехнический музей, представивший интерактивную научно-популярную выставку. Здесь ведущие НИИ, вузы и компании двух стран представили свои проекты. Среди участников выставки - представители Роскосмоса, МГУ, филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте, Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека, Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, парка "Зарядье" и другие. Мероприятия недели науки также прошли на базе Института материаловедения АН РУз, представительства Россотрудничества в Узбекистане, филиалов МГУ имени М. В. Ломоносова в Ташкенте, НИТУ МИСИС в Алмалыке и РХТУ имени Д. И. Менделеева.

"О том, сложно ли передвигаться в скафандре, существует ли жизнь в космосе, как отмечают Новый год на орбите участникам Открытой недели науки БРИКС+ рассказал летчик-космонавт Андрей Борисенко. В Русском доме в Ташкенте помимо лекций и интерактивных демонстраций состоялись показы в рамках фестиваля "Дни научного кино ФАНК", - также сообщили в МГУ.

Организаторами события выступили Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук и Академии наук Республики Узбекистан. Генеральный партнер события - благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

ТАСС - генеральный информационный партнер