Памятник Пушкину в Одессе остается на месте, находясь под охраной ЮНЕСКО

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Демонтаж памятника Пушкину в Одессе пока проводиться не будет, потому что он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Одессы". Об этом сообщает издание "Общественное".

В соответствии с законодательством Украины и рекомендациями комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, любые градостроительные или архитектурные изменения в буферной зоне объекта должны согласовываться. Поэтому, прежде чем принимать решение о демонтаже памятника, город должен получить согласование ЮНЕСКО, приводит издание пояснения директора департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского горсовета Ивана Липтуги.

"Учитывая вышеизложенное, визуальное влияние памятника на публичное пространство устранено путем установления временной ограждающей конструкции до решения и урегулирования всех процедурных вопросов", - отметил он.

Памятник Пушкину в Одессе находится на Думской площади (ранее Биржевая площадь) возле мэрии. Бронзовый бюст поэта на гранитном постаменте был установлен в 1889 году на средства горожан и находится под охраной ЮНЕСКО. Монумент неоднократно подвергался вандализму. В частности, в октябре прошлого года его облили красной краской. 4 декабря 2024 года депутаты городского совета Одессы приняли постановление о демонтаже монумента, однако против его сноса долгое время выступал отстраненный сейчас от должности мэра Одессы и лишенный гражданства Украины Геннадий Труханов.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.