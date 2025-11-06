Хуснуллин обсудил с запорожскими судьями капремонт здания суда

Заместитель председателя правительства РФ отметил хорошую материально-техническую базу, укомплектованность штата и перспективы развития судебной системы в регионе

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Вопросы предоставления служебного жилья, соцгарантий и сроки завершения капремонта здания Запорожского областного суда обсудил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин с сотрудниками во время рабочей поездки в регион. Об этом сообщили в областном суде.

"Марат Хуснуллин также оценил ремонт здания суда, отметив хорошую материально-техническую базу, укомплектованность штата и перспективы развития судебной системы в регионе. Вместе с [председателем] Владимиром Полухиным, судьями и сотрудниками Запорожского областного суда вице-премьер обсудил вопросы, касающиеся предоставления служебного жилья, материального обеспечения и социальных гарантий судьям, а также уточнил сроки завершения капитального ремонта здания и необходимость точечных доработок", - говорится в Telegram-канале суда.

Кроме того, вице-премьер поздравил судейское сообщество региона с профессиональным праздником - Днем работника суда (5 ноября), который был учрежден по инициативе председателя Верховного Суда РФ Игоря Краснова в 2025 году.