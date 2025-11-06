Путин приехал в самарский ФОК "Орбита"

Президент осмотрит физкультурно-оздоровительный комплекс, а также понаблюдает за тренировками спортсменов и пообщается с ними

© Александр Казаков/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Самару прибыл в физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", где пообщается со спортсменами.

Путин осмотрит ФОК, а также понаблюдает за тренировками спортсменов и пообщается с ними.

"Там тренировка по фигурному катанию. Пообщается со спортсменами", - уточнял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Там же на площадке ФОКа Путин в режиме видеоконференции откроет ряд спортивных объектов в регионах России.

О ФОКе

Физкультурно-спортивный комплекс "Орбита" включает в себя: ледовую арену, универсальный спортивный зал, взрослый и детский бассейны, залы бокса, единоборств и тренажерный, а также четыре зала групповых занятий.

Оказывает услуги в области спорта учащимся детско-юношеских спортивных школ Самары, спортсменам сборных команд Самарской области и гражданам, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В комплексе проводятся занятия по айкидо, аквааэробике, спортивной акробатике, баскетболу, боксу, джиу-джитсу, йоге, капоэйре, кикбоксингу, мини-футболу, художественной гимнастике, морскому многоборью, общефизической подготовке, плаванию, спортивной гимнастике, спортивным бальным танцам, тхэквондо, фигурному катанию, хоккею, хореографии, фитнес-аэробике (хип-хоп), брейкингу, персональные и групповые занятия в тренажерном зале, группы здоровья для пожилых людей.