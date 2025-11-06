Помощник главы Крыма: иностранные СМИ искажали правду о жизни региона в 2014 году

По словам Ольги Курлаевой, журналисты, посетившие республику, возвращаются другими людьми

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Иностранные журналисты не говорили правду о событиях, происходивших в Крыму в течение 2014 года, в том числе о блэкауте полуострова со стороны Украины в декабре. Такое мнение на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) выразила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

"Если смотреть на то, как освещались события в Крыму, никто из иностранных журналистов не приехал в тот момент в Крым рассказать о блэкауте (энергетическая блокада Крыма со стороны Украины в декабре 2014 года - прим. ТАСС), когда Крым остался без света. Это преподносилось [зарубежными СМИ] как "Россия не справляется" - нет, Россия справилась. Это преподносилось [зарубежными СМИ] так, будто Киев выключает свет для того, чтобы Крым не был милитаризирован. Ведь никто из иностранных журналистов свободной прессы, как мы будем говорить, европейской, не рассказывал о том, что идет настоящий геноцид крымчан <…> после того, как принудительно перекрыли Северо-Крымский канал (в 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, через который вода из реки Днепр поступала на Крымский полуостров - прим. ТАСС)", - сказала она.

Курлаева подчеркнула, что Крым всегда был и останется открытым для представителей иностранной прессы. "Крым всегда был открыт для иностранных журналистов. Приезжайте, смотрите, делайте выводы. <...> Иностранные журналисты, кто мог - приезжали, кто хотел - приезжали. Но после этого они получали колоссальные санкции", - добавила она.

По мнению Курлаевой, иностранные журналисты, посетившие Крым, в том числе музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", "возвращаются другими людьми".

Ялтинский международный форум проходит в "Президент-отеле" в Москве 6 и 7 ноября. Центральными темами станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Ялтинского международного форума - 2025.