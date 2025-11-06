Многодетные семьи Подмосковья с начала года получили более 1,3 тыс. земельных участков

Больше всего участков предоставили семьям в Жуковском, Домодедове, Электростали, Подольске и других округах

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. семей с тремя и более детьми получили в собственность земельные участки в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"За десять месяцев 2025 года 1 304 многодетные семьи региона получили земельные участки в собственность бесплатно в 47 городских и муниципальных округах. Это стало возможным благодаря специальной программе правительства Московской области, направленной на поддержку семей с тремя и более детьми", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что больше всего участков предоставили семьям в Жуковском, Домодедове, Электростали, Подольске и других округах.

Также в министерстве добавили, что многодетные семьи в Московской области взамен участка могут получить единовременную финансовую компенсацию в размере 400 тыс. рублей.

"В рамках программы мы продолжаем обеспечивать многодетные семьи землями, помогая улучшать условия проживания. За прошедшие годы, с начала действия закона, помощь получили 38 840 семей, и этот процесс продолжается. Министерство совместно с муниципалитетами активно работает над формированием новых земельных участков, сформировано 3 347, в работе - 2 239", - процитировали в материале министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова.