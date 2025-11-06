Пушилин наградил подростков за спасение утопающего

Также глава ДНР вручил памятную медаль Всеволоду Новикову, который вместе с товарищами помог женщине-инвалиду выбраться из горящего дома

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин и сенатор РФ Наталья Никонорова вручили награды подросткам, отличившимся в спасении жизней в ДНР. Церемония прошла в Донецке, передает корреспондент ТАСС.

"Это те молодые люди, которые своими действиями, поступками показали, что они уже наряду со взрослыми готовы нести ответственность - это очень важно. Конечно, эти моменты должны быть во внимании", - сказал Пушилин.

Он вручил памятные медали Совета Федерации "За проявленное мужество" макеевчанам Александру Скакуну и Александру Маршалу, которые спасли тонущего пожилого мужчину в прошлом ноябре, а также их земляку Всеволоду Новикову, он вместе с товарищами помог женщине-инвалиду выбраться из горящего дома. Пожар тоже произошел в ноябре 2024 года. "Это случилось в частном доме на двух хозяев, то есть с одной стороны - один дом, с другой стороны - другой дом, то есть это могло обратиться еще в большие последствия, могли пострадать еще другие люди. Я просто рядом оказался, <…> увидел из окна пламя и дым. Я сразу как увидел, понял, что надо идти, помогать", - сказал журналистам Новиков.

Сенатор Никонорова напомнила, что награды СФ детям-героям традиционно вручаются ко Дню народного единства. "Вы своими действиями сами вмешались в эту ситуацию, спасли людей. И это действительно очень круто. Мы надеемся, что эти медали будут являться для вас только началом большого, красивого, храброго, мужественного пути", - обратилась к награжденным Никонорова.