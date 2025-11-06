Самые юные интеллектуалы Дагестана представят республику на турнире в Москве

От региона на чемпионат России по "Что? Где? Когда?" поедут ученики 7-9-х классов

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Обучающиеся 7-9-х классов представят Республику Дагестан на чемпионате России по "Что? Где? Когда?". Команда 2025 года станет самой юной среди участников, сообщил в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" руководитель интеллектуального клуба "Хочу все знать" Республики Дагестан Мурад Адуев.

"21-22 ноября мы выезжаем в Москву на чемпионат России по "Что? Где? Когда?" среди школьников. Наша команда ребят будет представлять весь Дагестан на этом чемпионате. <…> В прошлом году был первый наш опыт участия в этом чемпионате, тогда в команде у нас были обучающиеся 11-х классов, сейчас состав изменился. В этом году наша команда совсем юная, самый старший участник из 9-го класса, остальные с 7 по 8-й класс. В этом плане мы по объективным причинам можем уступить соперникам, но я ребят не напрягаю на результат, это нам нужно больше для того, чтобы набраться опыта", - сообщил Адуев.

Он также отметил, что сейчас в интеллектуальном клубе "Хочу все знать" Республики Дагестан занимаются порядка 250 детей. "Сейчас действующих молодых знатоков у меня в клубе около 250 человек, это уже второе поколение, первое уже поступило в институты по всей стране. Я стараюсь внедрить интеллектуальные игры детям как образ жизни, а не просто развлечение", - добавил спикер.