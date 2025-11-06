"Киев 24": водителя Джоли держали в подвале в ТЦК

Его друг отметил, что у мужчины при себе были необходимые документы и заключение военно-врачебной комиссии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Задержанный мужчина из сопровождения кортежа актрисы Анджелины Джоли до сих пор находится в ТЦК (аналог военкомата на Украине), его только недавно выпустили из подвала. Это следует из переписки задержанного с другом, опубликованной каналом "Киев 24".

Публикуя переписку с задержанным Дмитрием Пищиковым в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), его друг отметил, что у водворенного в ТЦК при себе были необходимые документы и заключение военно-врачебной комиссии. "Хоть из подвала выпустили", - пишет задержанный.

Как заявило ранее агентство УНИАН со ссылкой на источники в Сухопутных войсках ВСУ, задержанный является гражданином Украины 1992 года рождения. Мужчину задержали на блокпосту при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. По утверждению источника, у него отсутствовали военно-учетные документы и его забрали в военкомат. При этом в ходе проверки якобы выяснилось, что мужчина является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки. В свою очередь издание "Общественное. Новости" со ссылкой на брата задержанного сообщило, что он имеет заболевание спины и, согласно заключению военно-врачебной комиссии, подходит только для службы в тыловых частях обеспечения.

Источники также заявили УНИАН, что после выяснения всех обстоятельств в военкомате актриса со своей группой продолжила дальнейший путь, а задержанный водитель остался и готовится к военной службе по мобилизации.

Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье в Херсонской области сообщал, что команда актрисы, которая посетила Херсон, звонила в офис Владимира Зеленского, чтобы вызволить из ТЦК своего водителя.