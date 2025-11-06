Матвиенко направила соболезнования Сенату Филиппин из-за последствий тайфуна

Матвиенко также передала слова поддержки родным и близким погибших и пострадавшим от стихии

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в письме на имя председателя Сената Конгресса Филиппин Висенте Кастело Сотто III выразила соболезнования в связи с последствиями прошедшего в республике тайфуна.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от меня лично примите соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате тайфуна, обрушившегося на центральные районы Республики Филиппины", - написала она.

Матвиенко также передала слова поддержки родным и близким погибших и пострадавшим от стихии. "Разделяем боль утраты с теми, кого коснулась эта трагедия. Передаем искренние слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим", - сказано в письме.

Тайфун "Калмаэги" обрушился на Филиппины в начале недели и привел к гибели свыше 140 человек, еще минимум 127 числятся пропавшими без вести. Более 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. В 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения.

Посольство России на Филиппинах рекомендовало россиянам в связи с тайфуном воздержаться от выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а также следить за сообщениями местных властей и экстренных служб.