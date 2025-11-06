В Ростовской области полицейских начали привлекать для уничтожения БПЛА

Сотрудники сбили 50 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Полицейских Ростовской области начали привлекать к взаимодействию с Минобороны РФ в части уничтожения БПЛА, сотрудниками уже сбито 50 беспилотников. Об этом сообщил начальник ГУ МВД Ростовской области Александр Речицкий.

"Наши полицейские начали активно работать в рамках обеспечения обороноспособности с точки зрения уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Только недавно юбилейный 50-й беспилотный летательный аппарат сбили сотрудники полиции", - сказал Речицкий.

По его словам, полицейские также активно участвуют в помощи по контрактованию отдельной категории граждан и по фильтрационным мероприятиям.

"Сегодня сводные отряды полиции, других субъектов федерации нам оказывают помощь. И эта система заградительных постов, заградительных мероприятий позволяет во взаимодействии с нашими коллегами из пограничной Федеральной службы безопасности очень эффективно противодействовать терроризму и экстремизму", - уточнил начальник ростовского главка МВД.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. В Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа.