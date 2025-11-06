Удмуртские дзюдоисты по просьбе Путина опробовали татами

Президент РФ по видеосвязи принял участие в открытии Дворца единоборств в регионе

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи Дворец единоборств в Удмуртии, попросил молодых спортсменов показать ему несколько бросков. Юные дзюдоисты тут же опробовали татами.

Эта сцена разыгралась, когда президент уже выслушал подробный отчет губернатора Александра Бречалова и инвестора строительства Дворца единоборств гендиректора холдинга UDS group Алексея Чулкина, которые рассказали президенту о возможностях нового спортивного объекта.

"За вашей спиной дзюдоисты стоят, я так понимаю?" - поинтересовался Путин, увидев юных спортсменов за спинами чиновников. "Здесь представители каратэ, представители дзюдо, самбисты, вольники", - сообщил Чулкин. "И там сзади татами, да?" - уточнил президент. Его заверили, что поблизости есть и ринг, и целых два татами.

"Кто-нибудь может выйти на татами и продемонстрировать нам что-нибудь?" - неожиданно попросил глава государства. Дети слегка замешкались, и губернатор подтолкнул их: "Кто смелый, ребят? Вперед!" "Я!" - тут же нашелся доброволец и вышел на ковер. Под подбадривающие апплодисменты участников церемонии открытия навстречу ему вышел и соперник. "Пару бросков сделайте", - попросил Путин и взял на себя роль арбитра.

"Рэй!" - скомандовал Путин и соперники обменялись приветственными поклонами. "Хадзимэ! (Начинайте! (яп.) - прим. ТАСС)" - президент дал старт схватке. Спортсмены тут же продемонстрировали бросок.

"Вот! Молодцы! Отлично! Спасибо!" - расплылся в улыбке российский лидер, явно оставшись весьма довольным увиденным.