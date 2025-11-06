Реабилитационный центр для несовершеннолетних в Липецкой области открылся после капремонта

В ходе ремонта была проведена модернизация систем отопления, водоотведения, кондиционирования и выполнены электромонтажные работы

ЛИПЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт завершился в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Большая Медведица" в городе Задонске Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Задонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, который является одним из семи филиалов "Большой Медведицы", открылся после капитального ремонта. Здесь дети от 3 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают шанс на счастливое детство и возвращение в родную семью", - сказал Артамонов.

Губернатор пояснил, что в центре обновили комнаты, заменили напольное покрытие и установили новую мебель. Помимо этого, в ходе ремонта была проведена модернизация систем отопления, водоотведения, кондиционирования и выполнены электромонтажные работы.

"Особое внимание было уделено ремонту санузлов и душевых с заменой сантехники и облицовкой плиткой, столовой и кухни с обновлением оборудования. Для всестороннего развития детей созданы комфортные игровые и учебные пространства, реконструированы актовый и спортивный залы", - добавил Артамонов.

По его словам, за 10 месяцев 2025 года реабилитацию в центрах "Большой Медведицы" прошли 306 детей, из них 175 вернулись в родные семьи.

"Дети - наше главное достояние. Мы обязаны сделать все, чтобы те, кто попал в трудную ситуацию, были окружены заботой и имели все возможности для счастливого детства. Открытие обновленного центра в Задонске - это еще один важный шаг в построении надежной системы поддержки семьи в Липецкой области", - пояснил Артамонов.