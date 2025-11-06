Более 250 материалов от СМИ вошло в шорт-листы Всероссийского конкурса "СМИротворец-2025"

Победителей объявят 25 ноября в Москве

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба конкурса "СМИротворец"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 250 разножанровых материалов от СМИ вошло в шорт-листы XVII Всероссийского конкурса "СМИротворец-2025", наиболее популярной стала номинация "Нация победителей", на которую претендуют 32 номинанта. Об этом ТАСС сообщили организаторы конкурса.

"Опубликованы шорт-листы XVII Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение межнациональных и этноконфессиональных отношений. Самой многочисленной номинацией в полуфинале конкурса "СМИротворец-2025" оказалась "Нация победителей", в нее вошли 32 СМИ. Всего на победу претендуют 147 номинантов, от них на суд жюри поступило более 250 разножанровых материалов. Всего же в этом году конкурс собрал свыше 1 400 участников", - сообщили организаторы.

По предоставленным организаторами данным, в шорт-листе в номинации "Печать" 29 претендентов на победу, в номинации "Интернет" в шорт-лист вошли 27 сетевых изданий, а в номинации "Телевидение" - 30 телерадиокомпаний. В новой для конкурса номинации "Блоги" в этом году 11 участников. "Эта номинация появилась на конкурсе семь лет назад, когда блогосфера стала не только заметным явлением в медиапространстве, но и зачастую более авторитетным источником информации, особенно для молодой аудитории, чем традиционные СМИ", - рассказали организаторы конкурса.

"Большое число участников - наглядное свидетельство интереса к теме конкурса, этническому разнообразию нашей страны. Журналисты откликаются на запросы своей аудитории. Радует, что авторы, наши конкурсанты, вдумчиво и деликатно подходят к сложным вопросам межнациональных отношений, избегая языка вражды и однозначных оценок при освещении миграционных процессов", - уверена председатель оргкомитета конкурса "СМИротворец" Маргарита Лянге, слова которой приводят организаторы.

Она рассказала, что объединяющей темой конкурса в Год защитника Отечества стала память о подвиге нашего многонационального народа в годы Великой Отечественной войны. "Спустя 80 лет правнуки ищут и находят свидетельства этого подвига в архивах, в том числе семейных. Потрясают истории, когда в результате поисков находятся родственники в разных уголках страны, встречаются, дружат семьями - и все это благодаря журналистской пытливости, неравнодушию и профессиональному подходу", - заключила Лянге.

Победителей "СМИротворца" назовут 25 ноября в Москве.

О конкурсе

Конкурс "СМИротворец-2025" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

ТАСС - генеральный партнер конкурса.