Глава Тамбовской области заявил, что не знал о нарушениях своего предшественника

Максима Егорова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

ТАМБОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Тамбовской области Евгений Первышов не знал о нарушениях своего предшественника Максима Егорова. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В июле стало известно, что бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

"Я не могу сегодня сказать, что я был готов к тому, что у предшественника будут такие серьезные неприятности, не прогнозировалась такая история. Я не обладал той информацией и знаниями, которые бы могли бы меня подтолкнуть к мыслям о том, что совершались уже с его стороны (со стороны Егорова - прим. ТАСС), как руководителя, преступления", - сказал Первышов.

Глава региона также добавил, что занимается теми делами, которые ему доступны. "Мне доступны контрольные функции, в том числе по госпрограммам, когда я очевидно вижу неисполнение того или иного государственного задания, которое мы дали, дальше я разбираюсь в причинах. Соответственно, провожу аудит, выявляю, есть ли отсутствие денежных средств, либо невыполненные работы, и за своей подписью везде, на сегодняшний день, по тем делам я направляю данные материалы в правоохранительные органы", - сказал Первышов.