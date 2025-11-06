В Батайске построят школу на 1,3 тыс. мест в 2027 году

На строительство направят 1,8 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Строители приступили к возведению новой школы на более 1,3 тыс. мест в Батайске Ростовской области. На строительство направят 1,8 млрд рублей, оно завершится в 2027 году, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам совещания о реализации инфраструктурных проектов под руководством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Ранее власти Ростовской области сообщали о том, что порядка 10 школ ежегодно необходимо строить в Ростовской области для того, чтобы закрыть потребность в них и ликвидировать обучение во вторую смену. 19% детей в области учатся во вторую смену.

"В Батайске приступили к строительству новой школы на 1340 учащихся. Стоимость объекта - 1,8 млрд рублей, завершение работ запланировано на 31 марта 2027 года. Строительная готовность на сегодня - 20%", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в регионе также продолжается строительство инфраструктурных и соцобъектов, в частности, в Таганроге в 2025 году начали реконструкцию городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Общая стоимость работ составляет 22 млрд рублей.

Также Слюсарь сообщил о завершении работ на одной из ключевых дорог региона, которая связывает Ростовскую область с Приазовьем и историческими регионами - "Северный радиус" в составе Ростовского транспортного кольца, ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2025 года. На создание этой дороги направлено 2,5 млрд рублей.

По проекту "Региональная и местная дорожная сеть" и госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в 2025 году для региона предусмотрено 10,5 млрд рублей. Все запланированные дорожные работы ведутся строго по графику.