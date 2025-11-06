VK открыла регистрацию на олимпиаду по программированию "Технокубок"

Призеры и победители олимпиады смогут поступить в вуз без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ по информатике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. VK, МФТИ и МГТУ имени Н. Э. Баумана открыли регистрацию на 11-й сезон олимпиады по программированию для школьников "Технокубок". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что в новом учебном году "Технокубок" впервые пройдет в три этапа. Планируется, что первый этап будет включать в себя два независимых отборочных онлайн-раунда, которые пройдут 16 ноября и 7 декабря на платформе для проведения ИТ-соревнований и чемпионатов All Cups от VK. На втором этапе участников ждет очный отбор, который состоится 8 февраля на площадках вузов-партнеров и по его итогам финалисты встретятся 13-15 марта в Москве. "Участникам олимпиады предстоит решать задачи по программированию от партнеров олимпиады и сервисов VK на различных языках - C++, Python, Java, C#, Kotlin и других. Победители и призеры "Технокубка" могут поступить в вузы без вступительных испытаний или получить 100 баллов за ЕГЭ по информатике", - добавили в пресс-службе.