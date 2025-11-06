Марочко: Западу наплевать на урон Европе при диверсии на ЗАЭС

ЛУГАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Западу наплевать, что в случае диверсии на Запорожской АЭС пострадают страны Европы, главное - добиться международного обвинения России в теракте. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"В этом (подготовке диверсии на ЗАЭС - прим. ТАСС) замешаны в большей степени англичане. И, естественно, им абсолютно наплевать на то, что пострадают какие-то европейские страны. Им главное добиться результата, о котором они мечтают - это международное осуждение Российской Федерации, потому что все эти диверсионные акты будут преподноситься как действия со стороны Российской Федерации, как в начале было с "Северными потоками", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что обнародование Службой внешней разведки РФ данных о готовящихся Западом провокаций на ЗАЭС - уже противостояние им. "Поскольку огласка этих фактов, по крайней мере, заставит задуматься, стоит ли совершать подобного рода преступления. <…> И коль мы говорим о том, что мы можем противопоставить - мы не террористическое государство. Естественно, никакие теракты, зеркальные какие-то действия мы предпринимать не будем. <…> В любом случае у нас есть контрразведывательные структуры, которые привлекут к ответственности тех лиц, которые замешаны в подобного рода провокациях", - считает Марочко.

Ранее в пресс-бюро СВР сообщили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС "с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов". Британцы просчитали, что "в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы", подчеркнули в СВР. Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году. По их задумке, так киевский режим сможет изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе, поскольку ответственность за катастрофу они предполагают возложить на Россию.