Соотечественники в Молдавии выразили протест на закрытие Русского дома

Выразить свое мнение пришли десятки человек, среди которых депутаты парламента

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Организации российских соотечественников в Молдавии выразили резкий протест в связи с решением властей республики закрыть Русский дом.

"От имени Координационного совета российских соотечественников, от имени всех других организаций, которые я представляю, мы выражаем резкий протест против преступного и деструктивного решения молдавских властей по закрытию Русского дома", - заявил собравшимся перед зданием культурного центра глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

© Вениамин Демидецкий/ ТАСС

"То, что сегодня людям преклонного возраста, детям, которые занимаются в Русском доме, предлагают заниматься этим на улице, что нам предлагают забыть русскую культуру, говорит только о том, что у самой молдавской власти никакой культуры не осталось. <…> И, наконец, последнее: Русский дом в Кишиневе будет работать. Как бы власти ни хотели его закрыть, как бы они ни пытались сделать его работу невыносимой и невозможной, он свою работу продолжит", - отметил общественный деятель.

К зданию Русского дома выразить свое мнение пришли десятки человек, среди которых депутаты парламента Молдавии. "Наступает зима и люди думают, чем отапливать дома и оплачивать счета. Нужно их отвлечь. Вот наши власти и нашли проблему, это Российский центр науки и культуры. Они пытаются отменить русскую культуру, но они не понимают, что она не в этом здании, а она вот здесь, в каждом из нас. Она будет жить и дальше, на лавочках, в парках, в школах, на кухне, через бабушек, дедушек, родителей", - сказал в своем выступлении депутат от Соцпартии Владимир Односталко.

© Вениамин Демидецкий/ ТАСС

В среду правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Среди причин утверждалось, что существует "риск продвижения Россией искаженных нарративов" с помощью этого соглашения. Молдавия заявила о решении выйти из соглашения в начале года, возложив на Москву ответственность за падение ряда БПЛА на территории республики. Решение правительства предстоит одобрить парламенту. Для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года. Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала в этом году ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров назвал обвинения безосновательными, заявив, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.