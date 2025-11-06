В МВД предупредили о шпионских программах под видом антивируса

В УБК МВД отметили, что LunaSpy имитирует сканирование и показывает фальшивые угрозы, перехватывает сохраненные пароли из браузеров, записывает экран, крадет галерею

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мошенники распространяют вредоносные программы через мессенджеры под видом антивируса и программ банковских защитников для получения доступа к онлайн-банкингу и мессенджерам. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Арсенал киберпреступников постоянно пополняется - нами зафиксирован рост активности шпионских программ LunaSpy и SpyNote. LunaSpy - программа шпион, распространяется через мессенджеры под видом антивируса и программ банковских защитников", - сказали в управлении.

В УБК МВД отметили, что LunaSpy имитирует сканирование и показывает фальшивые угрозы, перехватывает сохраненные пароли из браузеров, записывает экран, крадет галерею. Кроме того, данная программа записывает звук и видео с микрофона и камеры, читает SMS, журнал звонков и список контактов. Также она может запускать произвольные shell-команды, отслеживать геолокацию и записывает экран.

"SpyNote - RAT (троян удаленного доступа). Используется телефонными мошенниками после "разговора поддержки" с просьбой установить "спецпрограмму для защиты", - рассказали в УБК. Она может позволить мошенникам получить полный удаленный контроль над устройством, перехватить SMS и уведомления, а также совершать оverlay-атаки на банковские приложения. "Цель - получение доступа к онлайн-банкингу и мессенджерам", - подчеркнули в управлении.

Чтобы избежать заражения шпионскими программами вроде LunaSpy и SpyNote в МВД советуют устанавливать приложения только из официальных магазинов, регулярно обновлять систему и программы, ограничивать права приложений и пользоваться надежными антивирусами. "Не переходите по подозрительным ссылкам и файлам из мессенджеров, включите двухфакторную аутентификацию и будьте внимательны к рекламным баннерам и всплывающим окнам. Следование этим мерам существенно повысит вашу защиту", - подытожили в киберполиции.