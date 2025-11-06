В столице КБР в 2026 году появится литературный театр

Он реализован по нацпроекту "Семья"

НАЛЬЧИК, 6 ноября. /ТАСС/. Литературный театр "Переплет" и три новых модельных библиотеки появятся в столице Кабардино-Балкарии (КБР) в 2026 году. Проекты реализуют по нацпроекту "Семья", сообщили в правительстве КБР.

"Три библиотеки городского округа Нальчик стали победителями всероссийских конкурсов. Отделения №4 по ул. Лермонтова и №6 по ул. Байсултанова выиграли в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек, а филиал №10 - в конкурсе по выявлению лучших библиотечных практик. Кроме того, библиотека в Белой Речке (входит в городской округ Нальчик - прим. ТАСС) вошла в число объектов модернизации учреждений культуры в 2026 году", - рассказала руководитель централизованной библиотечной системы столицы Кабардино-Балкарии Бэла Бадова.

"Планы у нас большие: библиотеку на Байсултанова мы хотим посвятить теме авиации и Герою Советского Союза Алиму Байсултанову, филиал на Лермонтова - Михаилу Лермонтову, а библиотека в Белой Речке приобретет современный национальный колорит. Также благодаря победе в конкурсе по выявлению лучших практик у нас появится свой литературный театр "Переплет", - отметила Бадова.

В 2025 году в Кабардино-Балкарии заработали сразу пять модельных библиотек - в селениях Лескен Второй, Исламей, Верхняя Балкария, Залукокоаже и городе Нальчике. Всего же в регионе по профильному нацпроекту обустроили порядка полутора десятков таких социальных объектов.