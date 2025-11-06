Нилов: вейпы надо запретить как можно скорее

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике отметил, что возраст их употребления снижается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Полный запрет вейпов на территории РФ должен быть введен как можно быстрее на законодательном уровне. Такое мнение выразил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

"Их надо запрещать. И как можно быстрее, слишком агрессивно их навязали, особенно молодежи. Родительское сообщество бьет тревогу, учитывая, что они не оставляют последствий употребления, как это делают классические сигареты. Возраст употребления снижается. И сколько случаев, когда они провоцировали заболевания, когда они взрывались и повреждали конечности, ротовую полость", - сказал Нилов.

По его словам, лидеры общественного мнения за деньги навязывали молодежи идею, что курение вейпов менее опасно и вредно, чем курение классических сигарет. В то же время производители находили новые способы обходить законодательные меры по ограничению их продажи, заполняя вейпами российский рынок.

"Можно только приветствовать такую смелую позицию. Надеемся, что в ближайшее время законодательные решения начнут свой позитивный положительный путь - первое, второе, третье чтение", - добавил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны.