В Дагестане в проекте "С наукой в села" приняли участие более 4 тыс. школьников

Подобные программы формируют кадровый резерв для научно-технологического развития республики, отметил ректор ДГУ Муртузали Рабаданов

МАХАЧКАЛА, 6 ноября./ТАСС/. Более 4 тыс. школьников со всей Республики Дагестан приняли участие в мобильных университетских сменах просветительского проекта "С наукой в села", итоги которого подвели в дагестанском селе Хрюг. Об этом сообщил ТАСС ректор Дагестанского государственного университета Муртузали Рабаданов.

"В Ахтынском районе прошла итоговая пресс-конференция проекта Дагестанского государственного университета "С наукой в села". <...> На базе центра просвещения "Люминари" мы подвели итоги работы мобильных смен, которые проходили в разных районах Дагестана. Особое внимание уделили практическим результатам проекта - более 4 тыс. школьников из 15 районов республики смогли принять участие в мастер-классах по физике, химии, робототехнике, IT и биотехнологиям, БПЛА, проектной работе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подобные проекты формируют кадровый резерв для научно-технологического развития республики.

"Как справедливо отметил глава Дагестана [Сергей Меликов], современные школьники должны активно приобщаться к работе в лабораториях и иметь возможность работать вместе с молодыми учеными. Такой формат наставничества позволяет создать непрерывную образовательную траекторию "школа-вуз-наука" и формирует кадровый резерв для научно-технологического развития республики. Для нас этот проект - не просто образовательная инициатива, а важнейшая инвестиция в будущее Дагестана. Мы сознательно выбрали формат "научного десанта", чтобы доказать: путь к знаниям должен быть открыт для каждого ребёнка, независимо от того, в горном селе он живет или в столице. Особенность наших мобильных смен в том, что мы не упрощаем науку, а делаем ее доступной через практику. Когда школьник сам синтезирует наноматериал или пишет код программы - это рождает в нем уверенность: "Я могу!" И эта уверенность - главный результат нашей работы",- заключил Рабаданов.

Ранее сообщалось, что ДГУ запустил осеннюю серию мобильных университетских смен просветительского проекта "С наукой в села!". Первой площадкой образовательного марафона стал Карабудахкентский район.

Проект "Мобильные университетские смены" реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Десятилетия науки и технологий и инициативы "Наука рядом". Успешный опыт Ахтынского района планируется распространить на другие муниципалитеты Дагестана и регионы СКФО.