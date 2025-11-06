Кравцов: в школьных спортивных клубах РФ занимаются почти 6 млн школьников

Министр просвещения добавил, что по всей стране работают практически 38,5 тыс. таких клубов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Анна Исакова/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Число российских школьников, занимающихся в школьных спортивных клубах, выросло с 2 до 5,8 млн человек за последние пять лет. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"У нас также существенно увеличилось число ребят, занимающихся в спортивных школьных клубах, с 2 млн до 5,8 млн. То есть практически в три раза", - сказал он.

Кравцов добавил, что по всей России работают практически 38,5 тыс. спортивных клубов.

Министр также предложил провести совместно с Минспортом РФ первый всероссийский съезд учителей физкультуры, куда пригласил президента РФ Владимира Путина.