Кравцов: в школьных спортивных клубах РФ занимаются почти 6 млн школьников
Редакция сайта ТАСС
15:58
обновлено 17:02
САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Число российских школьников, занимающихся в школьных спортивных клубах, выросло с 2 до 5,8 млн человек за последние пять лет. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
"У нас также существенно увеличилось число ребят, занимающихся в спортивных школьных клубах, с 2 млн до 5,8 млн. То есть практически в три раза", - сказал он.
Кравцов добавил, что по всей России работают практически 38,5 тыс. спортивных клубов.
Министр также предложил провести совместно с Минспортом РФ первый всероссийский съезд учителей физкультуры, куда пригласил президента РФ Владимира Путина.