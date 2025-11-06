Даванков: депутаты могут в ближайшее время обсудить запрет продажи вейпов

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения такой меры

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут обсудить инициативы о запрете продажи вейпов в России в ближайшее время. Об этом заявил ТАСС вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков ("Новые люди").

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны.

"Вейпы - это зло. Государственная дума рассмотрит запрет продажи вейпов в ближайшее время", - сказал Даванков.