Даванков: депутаты могут в ближайшее время обсудить запрет продажи вейпов
16:11
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут обсудить инициативы о запрете продажи вейпов в России в ближайшее время. Об этом заявил ТАСС вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков ("Новые люди").
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны.
"Вейпы - это зло. Государственная дума рассмотрит запрет продажи вейпов в ближайшее время", - сказал Даванков.