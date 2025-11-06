Минпросвещения обновит 900 спортзалов по итогам 2025 года

В 90% школ созданы соответствующие условия для занятия физкультурой, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Владимир Смирнов/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ планирует обновить 900 спортивных залов к концу 2025 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"В целом на сегодня в 90% школ созданы соответствующие условия для занятия физкультурой. Вместе с тем продолжаем модернизировать инфраструктуру в рамках программы капремонтов школ. Так, по итогам текущего года обновим в общей сложности 900 спортзалов", - сказал он.