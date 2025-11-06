Путин положительно отреагировал на приглашение посетить Школьную спортивную лигу

Президент пообещал посмотреть свои планы

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин словами "хорошее дело" отреагировал на предложение посетить Школьную спортивную лигу и пообещал посмотреть свои планы.

В ходе Совета при президенте по физкультуре и спорту губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил Путину, что когда-то он поддержал Ночную хоккейную лигу. "И, конечно, если бы мы могли вас пригласить, и вот это касание, вот этот статус приобрела бы школьная лига, мне кажется, все бы заработало гораздо веселее и успешнее", - обратился Воробьев к президенту.

"Посмотрим обязательно по плану. Хорошее дело", - ответил Путин.