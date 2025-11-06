Минпросвещения хочет ежегодно повышать квалификацию более 3 тыс. учителей физкультуры

В российских школах трудятся более 72 тыс. учителей физкультуры, указал министр просвещения РФ Сергей Кравцов

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ планирует ежегодно обеспечивать повышение квалификации более чем трех тысяч учителей физической культуры. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Сегодня школах трудятся более 72 тыс. учителей физкультуры. Безусловно, все зависит от учителя, от тренера, поэтому важно оказывать всестороннюю поддержку педагогам. Ежегодно планируем обеспечить повышение квалификации более чем трех тыс. учителей по данному направлению", - сказал он.

Министр также отметил, что на сегодняшний день созданы все условия для учителей физкультуры: повышена зарплата тренеров и возвращен высокий статус педагога.