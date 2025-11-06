Умер основатель издания "Высота 102" Сергей Трофимов

Журналист проработал в ТАСС 25 лет

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Основатель издания "Высота 102" и его бывший главный редактор Сергей Трофимов, четверть века работавший в ТАСС, умер в Волгограде в возрасте 73 лет. Об этом сообщила ТАСС руководитель Астраханского областного отделения Союза журналистов России (СЖР) Ольга Михайлова.

"Да, это правда", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о смерти Трофимова.

Дочь журналиста Екатерина Трофимова также подтвердила смерть отца. "Для него семья была всегда на первом месте, хотя со стороны выглядело по-другому, - сказала она. - Поездки в горячие точки, когда он работал корреспондентом, тогда для нас казалось, что это профессия была на первом месте, а не мы. Но при этом, на самом деле, все, что он делал, он делал для семьи. И для региона, и для страны", - сказала дочь Екатерина Трофимова.

Журналистике Сергей Трофимова посвятил большую часть своей жизни. Четверть века он посвятил работе в ТАСС, в том числе работал в Чечне, Бурятии, а также Таджикистане. Позднее Трофимов основал издание "Высота 102", главным редактором которого был на протяжении 13 лет.

Церемония прощания с журналистом пройдет в Волгограде 8 ноября на Димитриевском кладбище в 11:00 мск. Как отметила его дочь, похоронят Трофимова на Моторном кладбище Волгограда.