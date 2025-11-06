Кравцов: в новой программе для детсадов особое внимание уделяется здоровому образу жизни

Министр просвещения отметил, что полезные привычки нужно формировать с самого раннего возраста

Редакция сайта ТАСС

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Анна Исакова/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ совместно с советником президента РФ Еленой Ямпольской занимается разработкой программы воспитания в детских садах, уделяющей особое внимание формированию здорового образа жизни детей. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Мы сейчас с [советником президента РФ] Ямпольской Еленой Александровной разрабатываем программу воспитания в детских садах. В ней мы обязательно уделим внимание формированию здорового образа жизни и азам спортивной подготовки уже с детского сада", - сказал он.

По его словам, полезные привычки нужно формировать с самого раннего возраста.