Путин рассказал, как в юности ездил на турниры бесплатно в общих вагонах

Эти поездки должны финансировать регионы, а не родители, подчеркнул президент

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Регионы должны финансировать поездки детей-спортсменов на турниры - нельзя оставлять это бремя целиком на плечах родителей, подчеркнул президент России Владимир Путин. Он вспомнил, как сам ездил на соревнования "в общих вагонах", но бесплатно.

Речь об этом зашла во время заседания Совета по спорту. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что расходы на детский спорт чувствительны для многих семей. Путин его поддержал и заявил, что соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными.

"Жизненные ситуации в разных семьях по-разному складываются. И у многих семей нет возможности даже заплатить, поехать куда-то. Обязательно надо отработать это с регионами. Ведь я всю жизнь спортом занимался. И регион платил за поездки. Да, мы ездили, может быть, в общих вагонах, но ездили. Не в плацкарте даже, а в общем вагоне ездили. Но бесплатно все было. Мои родители не платили", - рассказал Путин.

Он добавил, что его семья не смогла бы потянуть такие расходы. "Если бы [родителям] нужно было платить что-то, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта - ни по одному виду, ни по другому. Ну никогда. Не было у родителей возможности деньги заплатить за все это. Понимаете? А что у нас все семьи обеспеченные, что ли? Особенно многодетные. Попробуй, выдели эти деньги, заплати за билет", - заметил глава государства.

Поэтому, продолжил Путин, надо принять меры и синхронизировать эту работу с регионами. "Я прошу губернаторов, которые здесь присутствуют, и тех, которые нас будут слышать: нужно обеспечить эту часть финансовой нагрузки. Нужно, чтобы регионы брали что-то на себя. Поехали ребята куда-то выступать - в любой регион, Москву, Петербург или вот сюда, в Самарскую область, да куда угодно. Ну, значит, за них надо заплатить", - резюмировал президент.