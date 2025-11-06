ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Северной Осетии в течение дня поступали ложные звонки в здания госорганов

Никаких подозрительных предметов не обнаружено
17:09

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 ноября. /ТАСС/. Ложные звонки о минировании поступили за день в здания госорганов и образовательных учреждений Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Информация о минировании зданий госорганов и некоторых образовательных учреждений республики оказалась ложной. Правоохранительные органы провели необходимый комплекс проверочных мероприятий. Обследовали каждый объект. Никаких подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении. 

