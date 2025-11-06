Эксперт Санина: ИИ помогает подмосковным врачам быстро поставить диагноз

Главный внештатный терапевт Московской области отметила, что многофакторный анализ в дистанционном формате позволяет быстро определить у пациента уровень холестерина, артериальное давление

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта позволяет врачам правильно, быстро и четко поставить диагноз пациенту. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина в ходе IX съезда терапевтов и врачей смежных специальностей региона.

Съезд проходит в доме правительства Подмосковья и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Он собрал терапевтов, врачей общей практики, кардиологов, пульмонологов, фтизиатров, гастроэнтерологов, гематологов, эндокринологов, врачей скорой помощи, отоларингологов, стоматологов, гинекологов, инфекционистов, а также ординаторов и студентов медицинских вузов. Кроме того, многие специалисты принимают участие в работе секций онлайн. Среди участников были не только подмосковные специалисты, но и медики из разных регионов России, а также доктора из 11 стран - Азербайджана, Армении, Египта, Малайзии, Узбекистана и других.

"В этом году съезд посвящен вопросам внедрения искусственного интеллекта в здравоохранении. Сегодня ИИ помогает представителям первичного звена правильно, быстро и четко поставить диагноз. Многофакторный анализ в дистанционном формате позволяет быстро определить у пациента уровень холестерина, артериальное давление и так далее. Это очень важно для качественного проведения диспансеризации и профилактических осмотров. А, например, в части рентгенодиагностики ИИ за секунды может найти онкологические заболевания на очень ранних стадиях", - сказала Санина, ее цитирует пресс-служба регионального правительства.

Как подчеркнул замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, Московская область может стать регионом-примером применения инноваций в систему здравоохранения. При этом он добавил, что ключевым звеном остаются врачи. "Основной контакт граждан нашей страны с системой здравоохранения происходит именно через вас. И от того, каким образом терапевты, участковые, врачи общей практики встречают пациентов, зависит очень многое. Чем больше люди прислушиваются к вам, тем больше уверенности, что задача, поставленная президентом нашей страны в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", будет выполнена в полном объеме", - привели в материале слова Плутницкого из его выступления на съезде.

Современный подход к медицине

В рамках съезда также обсуждались современные подходы, используемые в неврологии, в частности при восстановлении пациентов после инсульта. Кроме того, врачи затронули актуальные вопросы респираторной медицины, методы ранней диагностики ревматических заболеваний, комплексный подход к терапии сахарного диабета. Участники обменялись опытом диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание уделили вакцинопрофилактике.

Как рассказали в пресс-службе, помимо пленарных заседаний в течение двух дней для участников съезда терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области будут работать 18 секций, пройдут различные мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Также в рамках форума опытом работы с коллегами поделятся медики, которые принимали участие в СВО.