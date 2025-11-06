В Вологодской области намерены до конца 2025 года закрыть все вейп-шопы

За октябрь закрылись 11 магазинов по продаже вейпов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области намерены до конца 2025 года закрыть все вейп-шопы на территории региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов, который выступил с поддержкой инициативы полного запрета продажи вейпов на территории России, ее одобрил президент РФ Владимир Путин.

"Одними из первых подняли эту тему на федеральном уровне. Неоднократно обсуждал вопрос с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Расскажу о промежуточных итогах нашей борьбы с вейпами в Вологодской области. На старте инициативы, 9 июня, работало 316 торговых точек, из них 163 уже прекратили свою деятельность. За октябрь закрылись 11 магазинов по продаже вейпов. Нужно создавать успешные практики и быть ориентиром для других регионов. Продолжим нашу системную работу. Задача - до конца года закрыть все точки продажи вейпов", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Как сообщал глава региона в мае 2025 года в интервью ТАСС, он намеревался добиться полного запрета продажи вейпов и любых курительных смесей на территории области, а пока таких полномочий у регионов нет, власти области работают с владельцами каждой торговой точки индивидуально в рамках закона.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ. С такой просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира.

На ее просьбу "дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории РФ" глава государства одобрительно кивнул и подчеркнул, что "важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы" среди молодежи.